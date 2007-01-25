Сьогодні - Тетянин день

Православна церква 25 січня відзначає день пам`яті покровительки вищої школи - святої мучениці Тетяни "і з нею в Римі потерпілих".

Традиційно Тетянин день широко святкує студентство.

Як свідчить церковний переказ, свята Тетяна жила в Римі на рубежі другого і третього століть, за часів жорстоких гонінь на християн. Її батько, знатний римлянин, таємно сповідав віру в Ісуса і виховав свою дочку в християнському дусі. Вона не вийшла заміж і присвятила себе служінню Богові.

Одного разу язичники схопили Тетяну, щоб примусити її поклонятися ідолам і приносити їм жертву. Але в храмі Аполлона, куди привели діву, вона промовила молитву Христу - і стався землетрус. Язичницький ідол розколовся на частини, а уламки храму похоронили під собою жерців.

Язичники катували Тетяну. Під час тортур відбувалися багато чудес: то кати, про прозріння яких молилася свята, увірували в Христа, то ангели відводили від Тетяни удари і побивали її мучителів, то з ран її замість крові текло молоко, а в повітрі розливалися пахощі.

Після страшних мук Тетяна постала перед своїми катами ще прекраснішою, ніж раніше. Язичники зневірилися зломити віру Тетяни і стратили її. Разом з Тетяною було страчено і її батька.