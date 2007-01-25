Начальником київської міліції стала людина Медведчука

Наказами міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА призначено начальників Головних управлінь МВС у 12 областях, а також у Києві і Севастополі.

Як повідомляє сайт Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України, згідно з оприлюдненими наказами, призначено:

генерал-лейтенанта міліції Олексія КРИКУНА начальником Головного управління МВС України в місті Києві;

генерал-майора міліції Василя БІРЮКОВА начальником Управління МВС України в місті Севастополі;

генерал-майора міліції Михайла ВЕРШНЯКА начальником Управління МВС України в Полтавській області;

генерал-майора міліції Володимира ГАВРИЛЮКА начальником Управління МВС України в Тернопільській області;

генерал-майора міліції Анатолія НАУМЕНКА начальником Управління МВС України в Луганській області;

генерал-майора міліції Валерія НОНІКА начальником Управління МВС України в Чернігівській області;

генерал-майора міліції Миколу ПИХТІНА начальником Управління МВС України в Миколаївській області;

генерал-майора міліції Михайла ЦИМБАЛЮКА начальником Управління МВС України у Львівській області;

полковника міліції Віталія ГРИЦАКА начальником Управління МВС України в Хмельницькій області;

полковника міліції Геннадія ПОДРОЙКА начальником Головного управління МВС України в Одеській області;

полковника міліції Василя ПОЛІЩУКА начальником Управління МВС України у Вінницькій області;

полковника міліції Івана ПРОШКОВСЬКОГО начальником Управління МВС України у Волинській області;

полковника міліції Івана СТУПАКА начальником Управління МВС України в Дніпропетровській області;

полковника міліції Олександра ШМІТЬКА начальником Управління МВС України в Запорізькій області.

Крім того, полковника міліції Петра СТЕЦЮКА призначено на посаду заступника начальника Управління МВС України на транспорті, начальника лінійного управління на Південно-Західній залізниці.

Наказом міністра внутрішніх справ покладено тимчасове виконання обов`язків начальника лінійного управління на Донецькій залізниці Управління МВС України на транспорті на генерал-майора міліції Леоніда КИРИЧЕНКА.

Як повідомляє "Обком"з посиланням на «Газету по-киевски», новопризначений головний київський міліціонер Олексій Крикун – стара креатура Віктора Медведчука.

Ця людина свого часу встигла попрацювати заступником начальника управління, створеного Кучмою в своїй адміністрації для нагляду за міліцією і підпорядкованого особисто йому. Коли МВС очолив не менш одіозний Микола Білоконь, на початку вересня 2003-го Крикуна поставили керувати міліцією Дніпропетровської області. В ті роки низка ЗМІ звинувачували його в корупційних зв`язках з Максом Курочкиним, який воював тоді за ринок «Озерка». Під час президентської кампанії 2004 року розгорівся скандал з арештом тиражу столичної газети «ВВ». Журналісти «Вечірки» стверджували, що генерал Олексій Крикун розпорядився затримати на одному з складів у Дніпропетровську майже мільйонний тираж газети, в якій були надруковані агітматеріали на користь тодішнього кандидата в президенти – Ющенка. Коли ж почалися прокурорські перевірки, Крикун, вже зміщений з посади начальника Дніпропетровської міліції, на допити в райпрокуратуру так і не з`явився, мотивуючи це тим, що знаходиться за кордоном.