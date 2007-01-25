Ніколаєнко закриє всі ”псевдовузи”

Міністерство освіти та науки України має намір посилити процедуру ліцензування вищих навчальних закладів.

Про це повідомив міністр освіти та науки Станіслав НІКОЛАЄНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Університети збережуться, закриються тільки псевдовузи», - сказав С.НІКОЛАЄНКО.

Зокрема, за словами міністра, передбачається посилити вимоги щодо наявності власних площ для навчального процесу, бібліотек, інформаційних ресурсів, лабораторних баз, а також щодо забезпечення викладацького складу.

«За останній час припинено 185 ліцензій у тих університетів, які працюють неякісно. При цьому третя частина припинених ліцензій стосується державних університетів», - повідомив С.НІКОЛАЄНКО.