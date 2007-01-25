Ніколаєнко закриє всі ”псевдовузи”
12:33, 25 січня 2007Суспільство
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Міністр освіти налаштований рішуче
Міністерство освіти та науки України має намір посилити процедуру ліцензування вищих навчальних закладів.
Про це повідомив міністр освіти та науки Станіслав НІКОЛАЄНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
«Університети збережуться, закриються тільки псевдовузи», - сказав С.НІКОЛАЄНКО.
Зокрема, за словами міністра, передбачається посилити вимоги щодо наявності власних площ для навчального процесу, бібліотек, інформаційних ресурсів, лабораторних баз, а також щодо забезпечення викладацького складу.
«За останній час припинено 185 ліцензій у тих університетів, які працюють неякісно. При цьому третя частина припинених ліцензій стосується державних університетів», - повідомив С.НІКОЛАЄНКО.
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