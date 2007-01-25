У Києві буде -16°

Завтра в Україні очікується похолодання, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У західних, північних та Вінницькій областях вночі часом невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Зниження температури вночі до 4-9° морозу, в Карпатах до 12°, вдень до 1-6° морозу.

На решті території часом невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. В Криму дощ, вдень місцями сильний; температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

На Закарпатті вночі часом невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі 4-9° морозу, в горах до 12°, вдень 1-6° морозу.

27-28 січня - хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг, мокрий сніг (28 січня у західних та південних областях помірні опади, хуртовини); у Криму сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, 27 січня в Криму та Приазов`ї, 28 січня в Україні, крім східної частини, місцями пориви 15-20 м/с, у Карпатах до 25 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у північній половині місцями 10-13° морозу, вдень 0-5° морозу (27 січня у південній частині, Донецькій та Луганській областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла); в Криму 27 січня протягом доби 1-6° тепла, 28 січня вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

29-30 січня - холодна погода з температурою вночі 29 січня 6-12° морозу, на півночі Лівобережжя 9-15°, 30 січня вночі 10-16° морозу, на північному сході та сході місцями при проясненнях до 20°, вдень 2-8° морозу; на півдні Криму вночі 3-8° морозу, вдень 0-4° морозу.

У південно-східній частині та західних областях часом сніг, на решті території без істотних опадів (вночі 29 та вдень 30 січня у північних та центральних областях невеликий сніг).

У Києві та області у п’ятницю вночі очікується часом невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу; по області вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

27-28 січня - хмарно з проясненнями. Часом невеликий сніг (вночі 27 січня без опадів). На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень 28 січня місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 27 січня 6-11° морозу, 28 січня 4-9° морозу; вдень 0-5° морозу.

29-30 січня - холодна погода з температурою вночі 29 січня 6-12° морозу, 30 січня вночі 10-16° морозу, вдень 2-8° морозу. Вночі 29 січня та вдень 30 січня невеликий сніг, в решту часу без істотних опадів.