СБУ накрила підпільну телефонну станцію

Співробітниками Управління СБУ в м. Києві припинено протиправну діяльність зловмисників, що своєю діяльністю завдавали збитків вітчизняним операторам зв’язку і втручалися в роботу телекомунікаційної мережі держави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ у м. Києві, за допомогою ІР-техології ділки отримували з Інтернету міжнародний трафік переговорів і замінювали іноземні номери абонентів на номери київських операторів фіксованого та мобільного зв’язку. Це давало змогу клієнтам нелегальних телефоністів зараховувати міжнародні дзвінки як міські. Вартість хвилини розмови при цьому зменшувалася в 4–10 разів. На різниці у тарифах ділки заробляли десятки тисяч доларів.

З`ясувавши механізм скоєння злочину столичним оперативникам вдалося „відслідкувати” і затримати зловмисників на гарячому... в Харкові. Саме там, в Київському районі міста в офісі комерційної фірм, яка спеціалізувалася на перекладах з іноземних мов, розташовувалася підпільна телефонна станція. В результаті проведеного обшуку вилучено маршрутизатори, модеми та GSM-обладнання, на загальну суму близько 200 тисяч гривень, за допомогою якого здійснювалась підміна телефонного трафіку.

Слідчими Управління СБУ в м. Києві розслідується кримінальна справа за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку) Кримінального кодексу України.