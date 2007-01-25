ПриватБанк пропонує поповнити рахунок мобільного зв`язку через SMS

КБ «ПриватБанк» для поповнення абонентного рахунку мобільного зв`язку запровадив послугу "SMS-кредит", повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Як роз`яснили в прес-службі, для того щоб скористатися цією послугою, необхідно відправити SMS-повідомлення на номер +38 068 321 21 11 з текстом "CREDIT, ХХХХХХХХХХ, ХХ", де ХХХХХХХХХХ - номер мобільного абонента, ХХ - сума, на яку необхідно поповнити рахунок. За лічені хвилини «ПриватБанк» переведе на номер абонента вказану суму (від 5 до 25 гривень), і той зможе продовжувати користуватися мобільним зв`язком. Повернути кредит абонент може в тридцятиденний термін у будь-якому відділенні «ПриватБанку» по всій Україні.

Довідка УНІАН. КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році.

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