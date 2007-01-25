Луценко готовий повернутися на посаду міністра внутрішніх справ

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО готовий повернутися до Міністерства внутрішніх справ у команді з чесним і принциповим генеральним прокурором України. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Сумах в ході туру регіонами України.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що він «дуже хотів би повернутися до МВС», і тоді «1200 посадових осіб, які підозрюються у розкраданні держави на суму понад 300 млрд. грн.», на його думку, «знову поїдуть в аеропорти». При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що зможе «спокійніше спати вночі і, тим більше, дивитися в очі працівникам міліції, які, ризикуючи, вели принципову війну з тими, хто розкрадав державу і суспільство». Ю.ЛУЦЕНКО тричі наголосив, що його ймовірне повернення у крісло міністра внутрішніх справ може статися лише за умови перебування на посаді «чесного і принципового генпрокурора».