Литвин: піднімаючи тарифи на ЖКГ, влада фінансує комерційні структури

Піднімаючи тарифи на житлово-комунальні послуги, влада фінансує комерційні структури. Таку думку сьогодні журналістам висловив віце-президент НАНУ Володимир ЛИТВИН у ході спільної Колегії Міністерства будівництва та Національної академії наук.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку В.ЛИТВИНА, нові тарифи на житлово-комунальні послуги необгрунтовані, оскільки при їх розрахунках не враховувалося соціальне становище людей, а «Київводоканал» і «Київенерго» при формуванні тарифів виходили із забезпечення власної рентабельності.

Як зазначив В.ЛИТВИН, економічно виправдана складова в тарифах займає 50%, а інше - автоматично йде в компанії, що знаходяться в приватних руках. «Держава напряму фінансує комерційні структури», - сказав він і додав, що при цьому населення не може контролювати якість послуг.

Як сказав В.ЛИТВИН, люди повинні мати можливість платити, коли матимуть відповідні зарплати й коли якість послуг ЖКГ підвищиться.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня 2006 р. під час наради в столичній мерії Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня 2006 р. у столиці комунальні тарифи зростуть у середньому в 3,3 раза.

Згідно з рішенням Київради, 11 грудня 2006 р. було створено Комісію з перевірки правильності нарахування тарифів на ЖКП, до якої увійшли як представники КМДА, так і депутати міськради. 13 грудня комісія почала свою роботу й планувала завершити опрацьовування матеріалів до кінця минулого року. В той же час, через великий обсяг інформації, роботу комісії було продовжено до кінця січня 2007 р.