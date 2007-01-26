Ніколь Кідман потрапила в аварію

Австралійська актриса Ніколь Кідман потрапила до лікарні після автомобільної аварії, в яку вона потрапила під час зйомок однієї з сцен в новому фантастичному фільмі в Лос-Анджелесі, повідомляє поліція.

39-річна зірка Голлівуду опинилася в лікарні Сидарз-Синай після того, як обвішаний кінокамерами автомобіль під час зйомок однієї з сцен фільму "Вторгнення" втратив управління і врізався в ліхтарний стовп. "Машина, що їхала по шостій вулиці, вилетіла з дороги і врізалася в опору вуличного освітлення", - повідомив AFP представник Лос-анджелеського департаменту поліції.

Всього в результаті події постраждали 8 чоловік, що працювали на знімальному майданчику, включаючи Кідман. Всі вони одержали незначні травми, але все таки вирішили звернутися до лікарів.

Вулиця в центрі Лос-Анджелеса, де проходили зйомки, була перекрита. В епізоді, при зйомках якого постраждала актриса, її героїня намагається втекти на автомобілі "Ягуар". Поліцейські повідомили, що під час зіткнення зірка не була за кермом машини. На кадрах, які при цьому зафіксували камери, видно як Кідман самостійно вибралася з машини і відійшла убік.

Фільм "Вторгнення" розповідає про епідемію, збудник якої потрапив на Землю з космосу. Інфіковані люди за сценарієм перетворюються на зомбі. Героїня Кідман - лікар-психіатр з Вашингтона - намагається знайти вакцину для порятунку цивілізації і власного сина, якого уразив смертоносний вірус.

Ніколь Кідман є однією з найвисокооплачуваніших голлівудських актрис. Гонорари зірки, що завоювала "Оскар" в 2003 році і тричі удостоєна за останнє десятиліття премії "Золотий глобус", сягають 17 млн. доларів за фільм.

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