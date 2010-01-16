У день виборів вітер буде переважно східним

17 січня на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 12-17°, вдень 8-13° морозу, у південних областях та на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу, у Криму вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині утримається хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від 12 до 17° морозу, вдень 8-13° морозу; у Києві вночі 13-15°, вдень близько 10° морозу.