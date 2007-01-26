Синоптики обіцяють сніг та мороз

Завтра на півдні та сході України очікується мокрий сніг та дощ, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Приазов’ї та на Луганщині вночі мокрий сніг та сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3 тепла. У Криму сильний дощ з мокрим снігом; температура протягом доби 0-5° тепла, на Південному узбережжі вдень до 7° тепла.

На решті території без опадів, лише вдень у західних областях сніг, а ввечері у північних областях невеликий сніг; температура вночі 6-11° морозу, на заході до 15° морозу, вдень 0-5° морозу (на високогір’ї Карпат вночі 13-18° морозу, вдень 5-10° морозу). На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вдень у Карпатах пориви 15-20 м/с. На Закарпатті вночі без опадів, вранці та вдень сніг; температура вночі 4-9° морозу, в горах до 14°, вдень 3-8° морозу.

28 січня - невеликий сніг, мокрий сніг, у Криму, Приазов`ї, а вдень і у східних та Дніпропетровській областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу, у південній частині вночі та вдень 0-5° морозу (на півдні Криму 0-3° тепла); на високогір`ї Карпат вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.

29 січня - сніг, мокрий сніг, хуртовини, у західних та північних областях місцями сильний сніг, вдень у Криму, Приазов`ї та східних областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу (вночі у східній половині країни без істотних опадів). Температура у західних областях вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°; на півдні вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 10-15° морозу, на півночі Лівобережжя місцями до 18°, вдень 2-7° морозу.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 28 січня в Україні, 29 січня у західних областях місцями пориви 15-22 м/с, 29 січня на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

На Закарпатті 28 січня невеликий сніг, 29 січня сніг, місцями сильний, температура вночі 5-10° морозу (28 січня в горах до 15°), вдень 28 січня вдень 1-6° морозу, 29 січня близько 0°.

30 січня - сніг, мокрий сніг (у Криму та Приазов`ї з дощем), місцями сильні опади; у західних та північих областях невеликий сніг. Температура протягом доби у Криму та Приазов`ї від 4° морозу до 2° тепла, на решті території 3-9° морозу (вночі у північних та більшості західних областей 10-16° морозу).

31 січня - часом невеликий сніг, мокрий сніг, у південній частині без істотних опадів. Температура вночі 10-16°, на півночі Лівобережжя та у східних областях місцями до 20° морозу, у південній та західній частині 6-12° морозу; вдень на Правобережжі та у Криму від 4° морозу до 2° тепла, на решті території 3-9° морозу.

На Закарпатті 30 січня вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу (в горах вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу). 31 січня невеликий сніг, мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу (в горах до 13° морозу); вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві та області у суботу буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише ввечері невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 1-3° морозу; по області вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

28-29 січня - хмарно з проясненнями. 28 січня - невеликий сніг, 29 січня - сніг, вранці та вдень місцями сильний сніг, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень 28 січня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 28 січня 5-10° морозу, 29 січня 10-15° морозу; вдень 2-7° морозу.

30-31 січня - часом невеликий сніг, мокрий сніг. Температура вночі 10-16° морозу; вдень 30 січня 3-8° морозу, 31 січня від 4° морозу до 1° тепла.