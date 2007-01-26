28 січня о 15-00 відбудеться брифінг першої жінки-космонавта українського походження Хайдемарі Стефанішин-Пайпер (США), яка вперше прибуде до України на запрошення Віктора Пінчука. В рамках візиту Хайдемарі Стефанішин-Пайпер відвідає Львівську область, а також візьме участь в церемонії нагородження стипендіатів загальнонаціональної стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука "ЗАВТРА.UA". Серед зустрічаючих: посол США в Україні Вільям Б. Тейлор, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк (Міжнародний аеропорт "Бориспіль"). Потрібна акредитація. Телефони: (050) 861-63-29, (044) 492 81 43, e-mail: natalka@mtic.com.ua до 20-00 26 січня.