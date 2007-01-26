Янукович: до вступу в СОТ Україні залишилися три питання

На шляху вступу у Світову організацію торгівлі Україні залишилося вирішити три питання і це може відбутися в першому півріччі нинішнього року.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, про це заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам у п`ятницю в Давосі (Швейцарія).

"Питання - у термінах вступу. Ми їх бачимо в першому півріччі 2007 року", - сказав В.ЯНУКОВИЧ

Глава уряду відзначив, що Україні залишилося врегулювати: питання у відносинах зі Сполученими Штатами Америки, дотації агропромисловому комплексу і врегулювання "так званого боргу Киргизії".

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що у відносинах зі США на порядку денному стоять два питання - імпорту в Україну м`яса, а також експорту з України зерна. "За цими двома питаннями ми знаходимо рішення", - зауважив прем’єр. Він відзначив, що Україна прийняла всі процедурні рішення щодо імпорту в Україну м`яса і поінформувала про це США. За словами прем`єр-міністра, Кабінет міністрів на своєму засіданні також збільшив квоти на експорт ячменя і кукурудзи.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що мова не йде про продовольчу пшеницю. За словами прем`єр-міністра, США розуміють, що Україна знаходиться "у досить складній ситуації" у питанні імпорту продовольчої пшениці. Глава уряду зазначив, що відповідне рішення Україна зможе прийняти після того, як закінчиться зимовий період і стане відомий передбачуваний врожай озимих. За словами В.ЯНУКОВИЧА, відповідь на це питання можна буде дати наприкінці березня – на початку квітня.

Прем`єр-міністр також відзначив, що Україна не може зараз "чітко відповісти", чи відповідає вимогам СОТ існуюча в Україні система адаптації агропромислового комплексу. За словами глави уряду, Україна вирішуватиме це питання після того, як одержить висновок комісії СОТ з цього питання.

Щодо, так званого, боргу Киргизстану, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Україна цей борг не визнає так само, як і стосовно інших країн. "Україна таких боргів не має, і це питання не стосується вступу до СОТ", - сказав він. Прем`єр-міністр зазначив, що глава СОТ Паскаль ЛАМІ на зустрічі з ним "це почув" і погодився з тим, що це питання може бути урегульоване під час засідання комісії СОТ зі вступу України в цю організацію.