”Опель” врізався в натовп людей: 9 постраждалих
10:38, 27 січня 2007Суспільство
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6 чоловік відправили до лікарні
Вчора о 18.05 у м. Дніпродзержинськ по проспекту Леніна водій легкового автомобіля "Опель-Омега" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на людей, які знаходились на зупинці громадського транспорту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 9 осіб, з яких 6 осіб з травмами різного ступеню госпіталізовано до міської лікарні.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.
***Всього минулої доби на території України зареєстровано 141 дорожньо-транспортну пригоду, в яких загинуло 13 осіб та 182 - травмовано.
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