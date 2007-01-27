”Опель” врізався в натовп людей: 9 постраждалих

Вчора о 18.05 у м. Дніпродзержинськ по проспекту Леніна водій легкового автомобіля "Опель-Омега" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на людей, які знаходились на зупинці громадського транспорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 9 осіб, з яких 6 осіб з травмами різного ступеню госпіталізовано до міської лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.

***Всього минулої доби на території України зареєстровано 141 дорожньо-транспортну пригоду, в яких загинуло 13 осіб та 182 - травмовано.