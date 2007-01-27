Власник шести облгазів з України нікуди не втікав

Колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Олег БАХМАТЮК спростував інформацію про те, що Генеральна прокуратура України оголосила його у розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Івано-Франківську місцевим журналістам.

За словами О.БАХМАТЮКА, ця інформація - «дешевий чорний піар». «Хай такі методи боротьби залишаться на совісті тих людей, котрі за цим стоять», - сказав О.БАХМАТЮК. «Я думаю, що ці матеріали є наслідком моєї позиції, зокрема, і щодо газових питань», - додав він.

О.БАХМАТЮК також повідомив, що вихідні дні із родиною проведе в Івано-Франківську. За його словами, він не відчуває жодного тиску і продовжує нормально працювати.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня російське видання «Деловая газета» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що Генеральна прокуратура України направила звернення до Генеральної прокуратури РФ з проханням оголосити в розшук громадянина України О.БАХМАТЮКА.

Як писало видання, запит української сторони направлено Генпрокуратурі РФ у зв`язку з ухилянням О.БАХМАТЮКА від участі в слідчих заходах, що проводяться ГПУ і УБОЗ МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, здійснене організованою групою, в особливо великих розмірах).

За інформацією українських ЗМІ, наприкінці 2006 року близькі до О.БАХМАТЮКА структури придбали контрольні пакети акцій "Волинь-", "Закарпат-", "Львів-", "Івано-Франківськ-", "Чернівці-" і "Чернігівгаз" у колишнього народного депутата Ігоря ЄРЕМЕЄВА.

Генпрокуратура України розслідувала кримінальну справу про привласнення 410 млн. грн. коштів ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» посадовцями і акціонерами ВАТ «Івано-Франківськгаз», ВАТ «Львівгаз», ВАТ «Закарпатгаз», ВАТ «Чернівцігаз», ВАТ «Волиньгаз», ПП «Промбуддеталь», ТОВ «СБ-індустрія», ТОВ «Будпрофсервіс» і ТОВ «Станіславська торгова компанія» в листопаді 2005 – березні 2006 року.

Прокуратура Закарпатської області 7 грудня 2006 року в рамках розслідування кримінальної справи провела виїмку документів у приміщенні ВАТ «Закарпатгаз».

Довідка УНІАН. О.БАХМАТЮК обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» з 25 липня 2006 р. По 16 січня 2007 р. займався питаннями управління майном і корпоративними правами держкомпанії. З 15 листопада 2005 р. і до призначення заступником голови правління обіймав посаду начальника управління експертної оцінки і корпоративного фінансування «Нафтогазу України».

До призначення в НАК О.БАХМАТЮК з січня 2004 р. по листопад 2005 р. працював керівником товариства ТОВ «Станіславська торгова компанія» (м.Івано-Франківськ).