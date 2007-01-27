В Одесі чоловік вистрибнув з 5-ого поверху з дитиною на руках

В Одесі батько вистрибнув з п`ятого поверху будинку по вул. Івана Франка з 2-річною донькою на руках.

Лікарі-реаніматологи обласної дитячої лікарні вже близько доби борються за життя дівчинки, доставленої в критичному стані.

Сам батько внаслідок падіння загинув, а дівчинку з численними тяжкими забоями мама доставила для надання допомоги в обласний медичний центр. Тут, за словами заступника головлікаря медичного центру Вадима ШУХТІНА, маляті надали першу допомогу, після чого доставили в реанімобілі «Швидкої допомоги» в обласну дитячу лікарню.

Як повідомив у розмові з кореспондентом УНІАН співробітник лікарні Юрій ТЕРЕЩЕНКО, внаслідок удару в дитини відкрита черепно-мозкова травма. Дівчинка досі перебуває в критичному стані.

Про причини трагедії лікарі не повідомляють.