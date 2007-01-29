На Львівщині згоріла церква 1873 року
09:20, 29 січня 2007Суспільство
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Попередня причина - порушення правил пожежної безпеки
У неділю у с.Головецьке Сколівського району Львівської області згоріла церква Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа (церква УГКЦ, дерев`яна, 1873 року забудови).
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих немає. Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережі.
На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.
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