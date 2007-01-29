На Львівщині згоріла церква 1873 року

У неділю у с.Головецьке Сколівського району Львівської області згоріла церква Богоявлення Господа нашого Ісуса Христа (церква УГКЦ, дерев`яна, 1873 року забудови).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих немає. Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережі.

На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.