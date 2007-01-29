На квитках надрукують правила поведінки в театрі

З нинішнього сезону міланський музичний театр La Scala вирішив друкувати на зворотному боці квитків італійською і англійською мовами норми коректної поведінки під час вистав, а також правила дрес-коду: фрак — на прем`єри, піджак і краватка — на всі спектаклі, для жінок — «вбрання, що відповідає театральному декору». Керівництво театру обіцяє в майбутньому здійснювати контроль. Ця ініціатива викликала дискусії і внесла розкол серед артистів і публіки: деякі підтримують лінію директора театру Стефана Лісснера, заявляючи, що La Scala є історичною установою, гідною пошани, інші побоюються, що пропозиція приходити у «формі» може ще більше віддалити широку публіку від опери і класичної музики.

Радіо "Свобода"