Ющенко звернувся до українців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що трагедія Крут «має бути пересторогою нам, нинішнім і майбутнім провідникам української нації, навчити мудрості, консолідованості та виваженості у рішеннях та діях».

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться зверненні глави держави до співвітчизників з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут.

«89 років тому молоді захисники щойно посталої Української Народної Республіки власною кров`ю вписали нову героїчну сторінку в історію українських визвольних змагань. 29 січня 1918-го у бою під Крутами понад 300 курсантів військової школи, студентів та гімназистів вступили у нерівний бій із значно переважаючим і добре озброєним та вишколеним противником, рішуче відстоюючи право Українського народу жити у власній державі», – йдеться у зверненні Президента України.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, що «чин Героїв Крут є взірцем патріотизму, палкої любові та відданості Батьківщині. Взірцем мужності, благородного служіння Україні».

Президент висловив переконання, що українці ще мають належно оцінити цей подвиг. «Наш обов`язок – повернути із забуття імена тих героїв, що залишаються досі невідомими, донести до свідомості кожного українця велич подвигу Героїв», – вважає він.