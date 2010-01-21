Керівництво Луганщини поклало квіти до пам’ятника Шевченку

Керівництво Луганської області поклало квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку з нагоди Дня Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії взяли участь голова облдержадміністрації Олександр АНТІПОВ, голова обласної ради Валерій ГОЛЕНКО, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, представники обласних осередків політичних партій, громадських організацій та молодь – близько 70 чол.

«Ідея об’єднання України, єдності всіх народів, які проживають на її території, актуальна й досі, – сказав заступник голови ОДА Володимир ЗАБЛОЦЬКИЙ. – Проте певен, що прийде час, коли у нашій країні не буде більше протиставляння Заходу та Сходу. Ми прийдемо до цього».