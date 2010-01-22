Прикордонники «Веселого» затримали українця з 15 пістолетами
09:31, 22 січня 2010Суспільство
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Присудили штраф у розмірі 850 грн
Співробітники відділу прикордонної служби «Веселе» Харківського загону затримали 19-річного українця, в сумці якого виявили 15 пневматичних пістолетів «Байкал».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, порушника, який незаконно перетнув кордон з Росії, затримали вчора на околиці села Борисівка Харківського району.
За незаконний перетин державного кордону Харківський районний суд присудив затриманому адміністративний штраф у розмірі 850 грн. Пневматичну зброю, оцінену у 8 тис. грн., передали в митницю.
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