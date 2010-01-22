Прикордонники «Веселого» затримали українця з 15 пістолетами

09:31, 22 січня 2010
Суспільство
2210 0

Присудили штраф у розмірі 850 грн

Співробітники відділу прикордонної служби «Веселе» Харківського загону затримали 19-річного українця, в сумці якого виявили 15 пневматичних пістолетів «Байкал».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, порушника, який незаконно перетнув кордон з Росії, затримали вчора на околиці села Борисівка Харківського району.

За незаконний перетин державного кордону Харківський районний суд присудив затриманому адміністративний штраф у розмірі 850 грн. Пневматичну зброю, оцінену у 8 тис. грн., передали в митницю.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter