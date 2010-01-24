СБУ виявила на кордоні електродвигуни із заниженою вартістю

На Львівщині СБУ порушила кримінальну справу за фактом контрабандного ввезення в Україну вантажу електрообладнання, вартістю понад 3,9 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі управління СБУ у Львівській області, Службою безпеки був виявлений факт ввезення на митну територію України через пункт пропуску «Краковець-Корчова» восьми промислових електродвигунів німецького виробництва з блоком управління. Перевізником до митного оформлення було подано документи, згідно із якими вартість обладнання становила 1 млн.238 тис. грн.

«Після огляду вантажівки, яка мала доправити вантаж на одну із Запорізьких комерційних структур, правоохоронці вилучили в ній інший пакет документів, який свідчив про значне заниження вартості електрообладнання, представленого для митного оформлення. Згідно з висновком товарознавчого дослідження, ініційованого Службою безпеки, фактична вартість електоустаткування в Україні без врахування обов’язкових платежів становить понад 3,9 млн. грн.», - інформує прес-центр.

За повідомленням УСБУ у Львівській області, враховуючи те, що зазначений вантаж був переміщений на митну територію України з приховуванням від митного контролю шляхом подання документів, які містять неправдиві відомості щодо його фактичної вартості, за даним фактом Управлінням СБ України у Львівській області порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України (контрабанда).