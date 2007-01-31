Погода на 1-5 лютого

1 лютого на території України за прогнозами синоптиків очікується сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини. На крайньому заході та півдні країни вдень пройде мокрий сніг, подекуди з дощем; в прикарпатських областях, а вранці та вдень і в Криму сильні опади. На дорогах країни ожеледиця. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, в Карпатах, а вдень і в Криму місцями 25-30 м/с. Температура вночі в східних областях та півночі Лівобережжя 12-17° морозу, в західних областях та на півдні Криму 0-5° морозу, на решті території 4-9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні та заході 1-6° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу. На Закарпатті сильний сніг та мокрий сніг, вдень подекуди з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний та західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. В горах сильний сніг та мокрий сніг , налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 25-30 м/с, температура вночі 8-13°, вдень 0-5° морозу.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

2 лютого вночі пройде сніг, мокрий сніг (в Криму та Приазов`ї з дощем), хуртовини, у північних та західних областях невеликий сніг; вдень в Україні без істотних опадів, лише у східній частині слабкий сніг. Температура протягом доби 3-8° морозу (у Криму та на південному сході близько 0°); у північних областях вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу. 3 лютого без істотних опадів, лише в західних областях помірний, у північних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Температура вночі у східній половині країни 15-20° морозу, на решті території 10-15°, на крайньому заході 3-8° морозу; вдень 0-5° морозу, у східній частині до 9° морозу, в західних областях 0-5° тепла. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, 2 лютого в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. На Закарпатті: 2 лютого без істотних опадів; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0° (в горах вночі близько 10° морозу, вдень 2-7° морозу). 3 лютого вранці та вдень мокрий сніг і дощ; температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла (в горах вночі близько 10° морозу, вдень близько 0°). Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. На дорогах ожеледиця.

4 лютого у східних та західних областях, вночі і в Приазов’ї та Криму, а вдень 5 лютого у більшості західних областей пройде сніг, мокрий сніг (в Криму переважно дощ). На решті території невеликий сніг, мокрий сніг, на крайньому півдні з дощем. Температура вночі 2-8° морозу, 4 лютого у східних областях 8-13° морозу; вдень від 5° морозу до 1° тепла, на півдні від 1° морозу до 4° тепла; 5 лютого у північних областях вночі 6-12° морозу, вдень 3-8° морозу, у південних областях 0-5° морозу; в Криму 4 лютого вночі і вдень 2-8° тепла, 5 лютого вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°. На Закарпатті: часом сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; в горах часом сніг, вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У м.Києві та області 1 лютого буде хмарно. Пройде сніг, мокрий сніг, спостерігатиметься слабке налипання мокрого снігу, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

2-3 лютого - мінлива хмарність. 2 лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів; температура вночі 6-11°, вдень 4-9° морозу. 3 лютого вночі без істотних опадів, вранці та вдень невеликий сніг, мокрий сніг; температура вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, вночі 2 лютого місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

4-5 лютого часом пройде невеликий сніг, мокрий сніг. Температура 4 лютого вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; 5 лютого вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.