Контрабандисти збудували міст через російсько-український кордон

У Ростовській області контрабандисти намагалися переправити товар з України, спорудивши саморобний міст через річку, повідомила прес-служба Південного митного управління РФ.

У районі митного поста Донецьк співробітники Міллерівської митниці і прикордонної служби затримали сімох громадян Росії і України, які намагалися переправити 14 пакунків з одягом турецького виробництва повз митний контроль.

"Спорудивши з колод міст, порушники переправилися через річку Велика Кам`янка, по якій проходить кордон, і понесли "контрабандний" товар до будинку на околиці дачного селища неподалік", де і були затримані прикордонниками, йдеться в прес-релізі.

Товар вилучено і покладено на склад тимчасового зберігання, його вартість визначать фахівці.

У цьому ж районі митники спільно з прикордонниками затримали 490 кілограмів контрабандного сиру, який намагалися перевезти через кордон з України два мотоциклісти.

"Побачивши представників правоохоронних органів, які намагалися їх зупинити, чоловіки кинули мотоцикли з товаром і втекли на територію суміжної держави, яка була за кілька метрах від місця події", - повідомляє прес-служба.

Зразки вилученого сиру відправлені на експертизу, яка встановить його якість і вартість.

РІА "Новости"