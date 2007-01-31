Пиво з молока: секрет у нагріванні

На прилавках магазинів японського міста Накасибецу (острів Хоккайдо) сьогодні з`явиться незвичайний напій - пиво, зроблене на основі звичайного коров`ячого молока.

Ідея використовувати молоко в такій якості спала на думку одному місцевому фермерові після того, як йому довелося втратити багато молока через перевиробництво і неможливості збуту. Фермер запропонував свою ідею одній з пивоварних компаній, яка розробила технологію виробництва.

Молоко нагрівають не на вогні, оскільки температура кипіння у нього невисока і за звичайного нагрівання воно може просто википіти, а гарячим повітрям, регулюючи його подачу. Це єдина складність в процесі виготовлення алкогольного напою.

У підігріте молоко додають пивні дріжджі і хміль, після чого витримують якийсь час. Коли починається процес ферментації, рідина кольором і запахом починає нагадувати чай з молоком. Після охолодження колір змінюється, і напій вже виглядає, як звичайне фільтроване пиво.

Вигробник стверджує, що новий продукт має фруктовим присмаком і незвичайний післясмак.

"Молочне" пиво назвали "Білк" (Bilk), з`єднавши англійські слова beer (пиво) і milk (молоко). Новий напій продаватимуть в невеликих пляшках 0,33 літра. Приблизна вартість такої пляшки в Японії становитиме 380 ієн.

РІА "Новости"