Пиво з молока: секрет у нагріванні
Сьогодні воно вперше в світі надійде у продаж
На прилавках магазинів японського міста Накасибецу (острів Хоккайдо) сьогодні з`явиться незвичайний напій - пиво, зроблене на основі звичайного коров`ячого молока.
Ідея використовувати молоко в такій якості спала на думку одному місцевому фермерові після того, як йому довелося втратити багато молока через перевиробництво і неможливості збуту. Фермер запропонував свою ідею одній з пивоварних компаній, яка розробила технологію виробництва.
Молоко нагрівають не на вогні, оскільки температура кипіння у нього невисока і за звичайного нагрівання воно може просто википіти, а гарячим повітрям, регулюючи його подачу. Це єдина складність в процесі виготовлення алкогольного напою.
У підігріте молоко додають пивні дріжджі і хміль, після чого витримують якийсь час. Коли починається процес ферментації, рідина кольором і запахом починає нагадувати чай з молоком. Після охолодження колір змінюється, і напій вже виглядає, як звичайне фільтроване пиво.
Вигробник стверджує, що новий продукт має фруктовим присмаком і незвичайний післясмак.
"Молочне" пиво назвали "Білк" (Bilk), з`єднавши англійські слова beer (пиво) і milk (молоко). Новий напій продаватимуть в невеликих пляшках 0,33 літра. Приблизна вартість такої пляшки в Японії становитиме 380 ієн.