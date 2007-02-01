Сильний сніг та хуртовини не лишають Україну

Завтра в Україні часом очікується сніг, вночі у східних областях, Криму та Приазов`ї сильний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, хуртовини; вдень на заході та півночі припинення опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень у східній половині пориви 15-20 м/с, в східних областях, Криму та Приазов`ї вночі та вранці місцями 25-30 м/с. Температура у північних, центральних та місцями західних областях 8-13° морозу, на півночі Лівобережжя до 16° морозу, вдень 5-10° морозу; на решті території протягом доби 0-5° морозу, на Закарпатті, Луганщині та в Криму близько 0°, на півдні Криму до 5° тепла.

На Закарпатті вночі та вранці сніг, вдень припинення опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура вночі 8-13° морозу, вдень близько 0°, у горах 2-7° морозу.

3-4 лютого - у східній половині мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 15-20° морозу, 3 лютого на півночі Лівобережжя до 23°, вдень 4-9° морозу, на Сумщині та Харківщині до 12° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла. На решті території хмарна погода з проясненнями, невеликий, у західних областях помірний сніг (вночі 3 лютого у північних та центральних областях без істотних опадів). Температура вночі 10-15° морозу, 3 лютого місцями до 18°, вдень 3 лютого 3-8° морозу, 4 лютого 0-5° морозу; в західних областях вночі 3 лютого 5-10° морозу, 4 лютого 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер в Україні північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

На Закарпатті 3 лютого вночі сніг, вдень мокрий сніг з дощем, 4 лютого вночі невеликий сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг з дощем. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла (у горах вночі близько 10° морозу, вдень близько 0°). Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, в горах місцями пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

5-6 лютого - часом невеликий та помірний сніг, мокрий сніг, у західних областях з дощем; у південній частині без істотних опадів, лише вдень 6 лютого мокрий сніг та дощ. Температура поступово підвищиться і становитиме: вночі 5 лютого 5-11° морозу (у східній частині до 14° морозу), 6 лютого 0-6° морозу (на сході до 9° морозу), вдень від 3° морозу до 3° тепла (5 лютого у східній частині 3-8° морозу, 6 лютого на крайньому півдні 4-7° тепла); в західних областях вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 0-6° тепла.

На Закарпатті часом мокрий сніг, подекуди з дощем. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла; у горах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та області у п’ятницю буде хмарно. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень припинення опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 7-9° морозу, по області вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу.

3-4 лютого - хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг (вночі 3 лютого без істотних опадів). Температура вночі 10-15° морозу, 3 лютого місцями до 18°, вдень 3 лютого 3-8° морозу, 4 лютого 0-5° морозу. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. На дорогах ожеледиця.

5-6 лютого - часом сніг, мокрий сніг. Температура вночі 5 лютого 5-10° морозу, 6 лютого 0-5° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла.