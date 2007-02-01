Хіт-парад найжаданіших жінок - 2007 (фото)

Співачку і актрису Бейонс Ноулс назвали "найбажанішою жінкою" 2007 року за версією читачів онлайнового чоловічого журналу AskMen.com. Роком раніше Бейонс займала тільки 50-е місце.

Бейонс Ноулс, фото Рейтерс

На думку оглядача Reuters, зльоту 26-річної співачки, у минулому вокалістки групи Destiny`s Child, допомогла роль в картині "Дівчини мрії" ("Dreamgirls"), за яку Бейонс отримала номінацію на "Золотий глобус".

Кадр із фильму ”Dreamgirls”, фото AP

Другий рядок рейтингу посіла Скарлетт Йоханссон, третій, - Джесіка Альба, яка в 2006 році очолювала хіт-парад AskMen.

Скарлетт Йоханссон, фото з сайту askmen.com

Джесіка Альба, фото з сайту askmen.com

Більшість відвідувачів AskMen - чоловіки від 18 до 34 років. Сайт журналу зібрав 8,5 мільйонів відповідей на питання, хто є "найжаданішою жінкою року". AskMen складає такі рейтинги з 2001 року.

Лента.ру