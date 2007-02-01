Останній роман про Гарі Поттера вийде 21 липня цього року, повідомляє «Газета.Ру».

Як повідомляється на сайті автора циклу романів Джоан РОУЛІНГ, книга «Гарі Поттер і фатальні мощі» вийде в обкладинках для дітей і дорослих, у вигляді подарункового видання, а також у вигляді аудіокнижки.

Раніше в світі було продано 325 млн. примірників книжок про Гарі Поттера.