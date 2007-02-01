Останній роман про Гарі Поттера вийде 21 липня
15:42, 01 лютого 2007Суспільство
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Книга вийде в обкладинках для дітей і дорослих
Останній роман про Гарі Поттера вийде 21 липня цього року, повідомляє «Газета.Ру».
Як повідомляється на сайті автора циклу романів Джоан РОУЛІНГ, книга «Гарі Поттер і фатальні мощі» вийде в обкладинках для дітей і дорослих, у вигляді подарункового видання, а також у вигляді аудіокнижки.
Раніше в світі було продано 325 млн. примірників книжок про Гарі Поттера.
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