Бахматюк продасть українські облгази росіянам?

Група інвесторів, яку очолює екс-заступник голови НАК «Нафтогаз України» Олег Бахматюк у вересні минулого року виставила на продаж великі пакети акцій 6 українських облгазів. Російським компаніям «Газпром», «Ітера» і «Газекс» (контролюється Віктором Вексельбергом) були запропоновані 60,03% акцій "Закарпатгаз", 56,72% акцій "Чернівцігаз", 52,4% акцій "Чернігівгаз", 55,58% акцій "Волиньгаз", 40,75% акцій "Івано-франківськгаз" і 42,6% акцій "Львівгаз", - пише сьогодні «Комерсант-Україна».

Пікантність ситуації полягає в тому, що день перед цим, в своєму відкритому зверненні до українських ЗМІ, розісланому через PR-компанію PRT, Бахматюк заявив, що «займав і займає принципову позицію щодо захисту національних енергетичних інтересів України, недопущенню монополізації газового ринку України приватною іноземною компанією».

Факт проведення переговорів з українськими підприємцями «Комерсантові» підтвердили в «Газексе» і «Газпромі». "Нам запропонували купити ці акції, але надмірне зношення основних фондів цих об`єктів і їх висока збитковість не відповідали сумі, яку за них захотіли, і тому ми відмовилися", - цитує газета співбесідника в "Газексе". В «Ітері» інформацію про переговори з власниками українських облгазів коментувати відмовилися.

Згідно з даними «Комерсанта», українські підприємці оцінили вартість пакетів акцій 6 облгазів в $20 мільйонів. У «Газексе» її вважають завищеною і висловили готовність повернутися до переговорів тільки у разі зниження ціни.

Згідно з інформацією «Комерсанта», минулого року «Газекс» придбав контрольні пакети акцій шести інших українських облгазів – ВАТ "Донецькміськгаз", "Донецькоблгаз", "Криворіжгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз" і "Дніпрогаз" за $30 млн. Об`єми транспортування газу цими підприємствами майже в два рази вищі, ніж західноукраїнськими облгазами, які контролює група О.Бахматюка, – 8,7 і 4,7 млрд. кубометрів відповідно.

На думку експертів, опитаних «Коммерсантом-Україна», головною причиною продажу підприємств є розслідування, що проводиться КРУ, Генпрокуратурою і УБОЗ МВС України за фактом привласнення 410 млн. грн. засобів «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» посадовцями і акціонерами ВАТ «Івано-франківськгаз», ВАТ «Львівгаз», ВАТ «Закарпатгаз», ВАТ «Чернівцігаз», ВАТ «Волиньгаз», ПП «Промбуддеталь», ТОВ «СБ-індустрія», ТОВ «Будпрофсервіс» і ТОВ «Станіславська торгова компанія» в листопаді 2005 – березні 2006 р.

У вчорашньому зверненні до ЗМІ Олег Бахматюк також заявив, що «не мав ніякого відношення до рішення про виділення і розподіл засобів у розмірі 410 млн. грн. і не мав ніякого відношення до операцій обласних газопостачальних підприємств». Проте, сьогодні вранці «Українська правда» опублікувала резолюцію О.Івченка про виділення коштів облгазам, адресовану, зокрема О.Бахматюку.