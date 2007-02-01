Акція ”За Україну без літаків” триває

Нафтотрейдерам почали повертати ПДВ в рамках врегулювання ситуації на ринку авіапального. Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві транспорту і зв`язку з посиланням на дані з Міністерства фінансів України.

«Процес розпочався, ПДВ почали повертати», - зазначив співрозмовник агентства.

У той же час, як повідомив УНІАН по телефону прес-секретар «АероСвіту» Сергій КУЦИЙ, присутній на нараді в Мінтрансзв’язку стосовно ситуації з авіапальним, представники компаній-заправників, які також були присутні на нараді, поки що не підтверджують факт початку повернення ПДВ.

За даними С.КУЦОГО, на даний момент авіакомпанії із заправниками за участю голови Державіаадміністрації Анатолія КОЛЕСНИКА обговорюють питання тимчасової схеми подачі пального - протягом найближчих 5-15 днів за рівнем цін у січні, щоб за цей час держорганами були вирішені всі проблемні питання, які висувають заправники. Він також зазначив, що на нараді присутні і представники ЗАТ СП «КРЕБО» і ТОВ «ЛУК-Авіа Ойл».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня компанії "АероСвіт" і "Міжнародні авіалінії України" заявили про можливість припинення рейсів з 1 лютого через необгрунтоване зростання цін на пальне з кінця листопада минулого року на 20-25% і пропозицій заправників включити з 1 лютого у вартість пального ПДВ - ще 20%.

Сьогодні, 1 лютого, «АероСвіт» відмінив рейс Київ-Львів-Київ, під загрозою відміни були ще кілька рейсів. Авіакомпанія «UM Air» («Українсько-Середземноморські авіалінії») з 1 лютого припинила виконання рейсу Київ-Сімферополь, а з 8 лютого буде припинено виконання рейсу Київ-Харків. Як зазначають у компаніях, завтра, 2 лютого, запаси пального в «МАУ» і «АероСвіті» вже закінчаться, оскільки вони не підписали новий контракт із заправниками на їх умовах, і контракт закінчився 31 січня.

Кабінет міністрів України 31 січня на своєму засіданні доручив Міністерству палива та енергетики і Антимонопольному комітету вжити заходи для забезпечення пальним авіакомпаній.

Сьогодні, 1 лютого, міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив, що попросив Міністерство фінансів прискорити відшкодування ПДВ нафтотрейдерам для врегулювання ситуації із забезпеченням авіапальним авіакомпаній. Як заявив сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО після засідання колегії Мінпаливенерго, конфлікт з постачаннями авіапального українським авіаційним компаніям найближчим часом буде врегульований.

У 2006 р. в аеропорту "Бориспіль" авіапальне для компанії "АероСвіт" поставляло ЗАТ СП "КРЕБО", а з січня 2007 р. - ТОВ "Кребо-авіасервіс". Постачання пального компанії МАУ в базовому аеропорту здійснювало ТОВ "ЛУК-Авіа Ойл".