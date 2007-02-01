До понеділка літайте по старих цінах

Авіакомпанії «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України» домовилися із заправниками «ЛУК-Авіа Ойл» і «Кребо-АвіаСервіс» залишити листопадові ціни на авіапальне до понеділка, 5 лютого 2007 р. Про це в коментарі УНІАН за підсумками наради в Міністерстві транспорту та зв`язку України повідомив прес-секретар «АероСвіту» Сергій КУЦИЙ.

«Знайшовся компроміс, до понеділка включно зберігається поставка пального обом авіакомпаніям на умовах, близьких до раніше затверджених формул ціни авіапального на 2006 рік», - зазначив він.

За його словами, у понеділок переговори продовжаться, їх координуватиме голова Державіаадміністрації Анатолій КОЛЕСНИК і перший заступник міністра транспорту та зв`язку Володимир КОРНІЄНКО.

При цьому С.КУЦИЙ зазначив, що літаки почнуть заправляти вже сьогодні ввечері, що означає, що «ми зможемо виконати всі рейси завтра».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня компанії "АероСвіт" і "Міжнародні авіалінії України" заявили про можливість припинення рейсів із 1 лютого через необгрунтоване зростання цін на пальне з кінця листопада минулого року на 20-25% і пропозицій заправників включити з 1 лютого у вартість пального ПДВ - ще 20%.