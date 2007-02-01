Світовий банк переорієнтує свою програму щодо України

Світовий банк планує переорієнтувати свою програму щодо України і приділити більшу увагу саме інфраструктурним проектам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства фінансів, про це заявив головний економічний радник Світового банку в Україні Мартін РАЙЗЕР сьогодні під час зустрічі першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА з директором Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові, регіону Європи та Центральної Азії Полом БЕРМІНГХЕМОМ.

Зокрема, одним із таких перспективних проектів П.БЕРМІНГХЕМ назвав будівництво дороги Київ-Харків.

Сторони обговорили підготовку до підписання нової Стратегії партнерства Світового банку з Україною, а також майбутню зустріч М.АЗАРОВА із віце-президентом Світового банку по регіону Європи та Середньої Азії Шігео КАТЦУ.

М.РАЙЗЕР окреслив чотири основні стратегічні напрямки співпраці Світового банку із Україною:

- посилення конкурентоздатності України, що включає в себе збільшення інвестицій в інфраструктуру, покращення бізнес-клімату в країні;

- посилення ефективності роботи державного та муніципального секторів;

- покращення системи соціального захисту, що включає в себе реформу пенсійної системи;

- забезпечення розвитку галузей захисту навколишнього середовища, сільського господарства та енергозбереження.

У свою чергу М.АЗАРОВ подякував Світовому банку за підтримку та назвав такі пріоритетні напрямки взаємної співпраці: будівництво доріг, реконструкцію залізничних шляхів.

У зв’язку із цим М.АЗАРОВ підкреслив, що важливо виділити кілька найбільших інфраструктурних проектів і фінансувати саме їх. Зокрема, це проведення реформи житлово-комунального господарства; завершення розпочатої реформи податкової адміністрації; реформування системи пенсійного забезпечення, зокрема, створення недержавного Пенсійного фонду.