Проти довіреної особи Тимошенко порушили кримінальну справу

Виборчий штаб кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО «Донбас» заявляє, що команда Віктора ЯНУКОВИЧА розгорнула в Донецькій та Луганській областях “кампанію фальсифікації і терору”, і закликає міжнародних спостерігачів, громадські організації, засоби масової інформації дати цьому належну публічну оцінку.

Про це йдеться в зверненні виборчого штабу кандидата Ю.ТИМОШЕНКО у Луганській і Донецькій областях «Донбас» до міжнародних спостерігачів, правозахисних організацій, Комітету виборців України та засобів масової інформації, текст якого передано УНІАН.

За інформацією штабу, “члени виборчих комісій і активісти кандидата в Президенти України Ю.ТИМОШЕНКО піддаються шаленому адміністративному і моральному тиску”.

Зокрема, в зверненні зазначається, що “за останні два дні ми стали свідками кампанії фальсифікації і терору, яку розпочала команда В.ЯНУКОВИЧА. Узявши курс на повну дестабілізацію ситуації в країні, ця команда реваншистів занурила Донбас в похмуру атмосферу 37-го року, коли будь-який прояв інакомислення переслідувався всіма доступними методами”.

“Сьогодні представники команди В.ЯНУКОВИЧА активізували всі доступні їм ресурс для залякування як політичних опонентів, так і простих виборців. Зокрема, ми маємо на руках факти залучення до тиску на прихильників Ю.ТИМОШЕНКО представників прокуратури”.

За інформацією штабу Ю.ТИМОШЕНКО, “на території державних підприємств “Лисичанськвугілля” і “Первомайськвугілля” співробітники прокуратури знаходяться вже другий день. Створюючи навколо себе атмосферу страху, представники правоохоронних органів чинять тиск на генерального директора державного підприємства «Лисичанськвугілля» В’ячеслава ТЕРОСИПОВА. Причина такої пильної уваги правоохоронних органів проста – В.ТЕРОСИПОВ є керівником окружного виборчого штабу Ю.ТИМОШЕНКО”.

Як зазначають автори звернення, відразу після першого туру відносно директорів шахт, де Ю.ТИМОШЕНКО отримала високі результати, були порушені кримінальні справи. У приватних бесідах з керівниками підприємств представники прокуратури опускаються до прямих погроз і шантажу.

“Ще гірше йдуть справи в Донецькій області, - зазначається у зверненні. - Зокрема, довірену особу Ю.ТИМОШЕНКО по 42-у виборчому округу Анатолія ШЕВЧЕНКА викликали в Донецьку міську прокуратуру, де проводили з ним багаточасовий допит. В ході допиту звучали погрози і необґрунтовані звинувачення в підробці заяв членів дільничних комісій від Ю.ТИМОШЕНКО.

На довірену особу Ю.ТИМОШЕНКО по 44-у округу отця Сергія здійснюється моральний тиск з боку членів комісії від кандидата В.ЯНУКОВИЧА. Лунають образи, погрози, блюзнірські вислови, надходять анонімні дзвінки, в яких отця Сергія намагаються примусити вийти зі складу окружної виборчої комісії.

Проти довіреної особи Ю.ТИМОШЕНКО по 45-у виборчому округу Володимира ТРУБЧАНІНА після серії невдалих спроб залякування порушена кримінальна справа і узята підписка про невиїзд”.

Анонімні особи обдзвонюють працівників штабів і членів комісій від Ю.ТИМОШЕНКО по всіх округах і дільницях, називаються представниками міліції або прокуратури і здійснюють прямі погрози. Людей повідомляють, що якщо 7 лютого вони прийдуть на роботу у виборчу комісію, то з наступного дня вони можуть більше взагалі не виходити на роботу, наголошують у штабі Ю.ТИМОШЕНКО.

“Тиск з боку прокуратури відбувається на тлі численних порушень законодавства і застосування адміністративного ресурсу в Луганській і Донецькій областях. Наприклад, - йдеться у зверненні, - в пологових будинках Луганської області не виписують породіль для штучного накручування явки на спеціальних виборчих дільницях”.

Крім того, за інформацією штабу Ю.ТИМОШЕНКО, “приватних перевізників погрозами і шантажем примушують до перевезення виборців В.ЯНУКОВИЧА в день виборів”.

Всі викладені факти мають ознаки складу злочинів, передбачених ст. ст. 364, 365 Кримінального кодексу України, а саме: зловживання владою або службовим становищем, а також перевищення влади або службових повноважень. У штабі Ю.ТИМОШЕНКО відзначають, що за порушення, передбачені ст. ст.364, 365 КК України, винним загрожує покарання на строк до 10 років позбавлення волі.

У штабі повідомили, що всі факти порушень належним чином документуються, готуються звернення у відповідні органи, вже направлені депутатські запити в прокуратуру Луганської області.

На знак протесту проти кампанії фальсифікації і терору, оголошену командою Януковича, громадські організації Луганщини оголошують про проведення мітингів протесту, які пройдуть 7 і 8 лютого біля Луганської облради і прокуратури, повідомили у регіональному штабі Ю.ТИМОШЕНКО.