Ющенко зняв шістьох послів одразу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив ряд послів у різних країнах світу.

Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Так, Президент звільнив Бориса БАЗИЛЕВСЬКОГО з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ірландії.

Також В.ЮЩЕНКО звільнив Ігоря ПОЛІХУ з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індія, а також з посад Посла України в Бангладеш, в Республіці Мальдіви, в Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, в Королівстві Непал за сумісництвом.

Крім того, Президент звільнив Ігоря ЛОГІНОВА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Іран; Івана ДОВГАНИЧА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В`єтнам та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом; Ігоря ЛОССОВСЬКОГО з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Малайзії.

Інну ОГНІВЕЦЬ звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Словацькій Республіці.