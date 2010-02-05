Ющенко зняв шістьох послів одразу
Укази - на президентському сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив ряд послів у різних країнах світу.
Відповідні укази розміщено на офіційному сайті глави держави.
Так, Президент звільнив Бориса БАЗИЛЕВСЬКОГО з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ірландії.
Також В.ЮЩЕНКО звільнив Ігоря ПОЛІХУ з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індія, а також з посад Посла України в Бангладеш, в Республіці Мальдіви, в Демократичній Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, в Королівстві Непал за сумісництвом.
Крім того, Президент звільнив Ігоря ЛОГІНОВА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Ісламській Республіці Іран; Івана ДОВГАНИЧА з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці В`єтнам та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом; Ігоря ЛОССОВСЬКОГО з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Малайзії.
Інну ОГНІВЕЦЬ звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Словацькій Республіці.