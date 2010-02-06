1,5 тисячі міліціонерів охороняють периметр основних держустанов
20:21, 06 лютого 2010Суспільство
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Згідно з рішенням РНБО
Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України, починаючи з 6 лютого, зовнішню охорону основних адміністративних будівель у Києві забезпечують 1,5 тисячі свівробітників Міністерства внутрішніх справ.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, безпосередньо це стосується Секретаріату Президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради, Київського апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України.
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