1,5 тисячі міліціонерів охороняють периметр основних держустанов

Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України, починаючи з 6 лютого, зовнішню охорону основних адміністративних будівель у Києві забезпечують 1,5 тисячі свівробітників Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, безпосередньо це стосується Секретаріату Президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради, Київського апеляційного адміністративного суду та Вищого адміністративного суду України.