У Британії виявили небезпечний для людини штам пташиного грипу

Британська влада всю минулу ніч докладала зусиль щодо локалізації осередку спалаху пташиного грипу в англійському графстві Суффолк на північний схід від Лондона. На птахофермі поблизу англійського села Холтон, де виявлено небезпечний для людини штам пташиного грипу Ейч-5-Ен-1, знищені всі наявні там 160 тисяч індичок, передає ИТАР-ТАСС.

Щоб не допустити поширення вірусу, навколо ферми, що належить одному з найбільших у Європі виробників м`яса індичок "Бернард Метьюс", встановлено карантинну зону площею 2090 кв. км - на додаток до вже встановленої раніше зони радіусом 10 км. Загибель птиці в цьому птахівничому господарстві було зафіксовано минулого вівторка.

У суботу наявність у загиблих там понад 2 тис. індичок штаму Ейч-5-Ен-1 підтвердили фахівці лабораторії Єврокомісії, які передали британцям результати досліджень. Відповідно до вимог Євросоюзу, вся домашня птиця в карантинній зоні переведена на утримання в закритих приміщеннях. Її вивіз звідти суворо заборонено, за винятком відправки на бійню. Накладено заборону на полювання, всі спортивні змагання.

З цієї причини скасовано один із провідних турнірів із гольфу в Англії. Місцевим жителям наполегливо рекомендовано в разі нездужання негайно інформувати про це лікарів. Дані заходи введено на термін 21 день. Перший у Сполученому Королівстві випадок захворювання Ейч- 5-Ен-1, від якого в світі вже загинули 160 осіб, зафіксовано в квітні минулого року в Шотландії. Вірус було виявлено там у загиблого лебедя. Нинішній штам Ейч-5-Ен-1, за даними британського міністерства охорони навколишнього середовища, продовольства та сільськогосподарського розвитку, схожий за характеристиками з азіатським вірусом цього захворювання.