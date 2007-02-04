Росіянам радять не чіпати... кольоровий сніг

В Омській області зберігаються рекомендації для населення утриматися від контакту з жовтим і помаранчевим снігом, повідомили РІА Новини в неділю в Головному управлінні МНС області.

"Фахівці рекомендують поки зберігати рекомендації, які були введені раніше, - не використовувати цей сніг для побутових потреб", - сказав співбесідник агентства. Він відзначив, що рекомендації зберігаються, не дивлячись на те, що обстановка з незвичним снігом "більше не кваліфікується як надзвичайна ситуація".

У Омському МНС нагадали, що проведені дослідження у п`ятницю визначили, що сніг був забарвлений пилом, принесеним повітряними масами з Казахстану, можливо, з осушуваних місць Аральського моря. Токсичних речовин в різноколірному снігу не виявлено. Подальші дослідження аномальних опадів продовжуються в Москві.

Як заявив раніше журналістам заступник голови Роспріроднадзору Олег Мітволь, перші аналізи хімічного складу снігу виявили в пробах не тільки глинистий-піщані частинки засоленого грунту, але і маслянисті фрагменти.

"У понеділок ми всі дізнаємося детальніше, по остаточному хімічному аналізу буде зрозуміло, що це за речовина", - сказав Мітволь.

Він відзначив, якщо з`ясується, що різноколірний сніг в Сибіру випав через промислові викиди якогось підприємства, то порушників притягатимуть до кримінальної відповідальності за забруднення навколишнього середовища.

Сніг, забарвлений в жовтий і оранжевий колір, випав 31 січня в п`яти районах Омської області на площі близько півтори тисячі квадратних кілометрів. Сліди забруднення виявлено в 49 населених пунктах, де мешкають більше 27 тисяч чоловік.

Пізніше стало відомо, що кольоровий сніг також випав у Томській і Тюменській областях.

Сніг неприродних відтінків зустрічається досить рідко. Як правило, це природне явище пояснюють потраплянням у верхні шари атмосфери кольорових пилових суспензій, занесених з інших регіонів.

Так, в 2004 році сніг апельсинового кольору випав на сході Польщі. Тоді ж помаранчевий сніг спостерігали жителі Закарпаття в селах Тихе і Гусяче. За однією з версій, причина такого забарвлення снігу - піщані бурі в Саудівській Аравії: піщинки, підхоплені сильним вітром, скупчилися у верхніх шарах атмосфери і випали разом з снігом в Закарпатті. До цього помаранчевий сніг випав і на заході Європи: жителі Швейцарії, Ліхтенштейну, Німеччини і Австрії помилувалися апельсиновими Альпами.

Через 2 роки – в 2006-му - сніг сіро-жовтого кольору випав на території села Сабо, розташованого в 80-ти км. на південь від міста Оха на півночі Сахаліну. У тому ж році на півночі Приморського краю випав сніг кремово-рожевого кольору. Зелений сніг в Красноярську і жовтий у Південній Кореї.

Втім, серед найбільш незвичайних явищ природи – рибно-жаб`ячі дощі, які населення сприймає чи то як манну небесну, чи то як кару, що витікає з того ж джерела.

У серпні 1804 року неподалік від Тулузи в ясний, сонячний день на небі раптом з`явилася чорна хмара величезних розмірів, і з неї на уражених місцевих жителів посипалися крихітні жаби. 5 вересня 1922 року маленькі жаби дві доби сипалися на місто Шалон-сюр-Саон у Франції. 23 вересня 1973 року десятки тисяч крихітних жаб в буквальному розумінні слова повалилися з неба на село Бріньоль на півдні Франції. 24 жовтня 1987 року в британських газетах "Дейлі міррор" і "Дейлі стар" було надруковано повідомлення про незвичайний дощ з рожевих жаб, що пролився над містом Страудом.

У грудні 2002 року в селищі Корона на півночі Греції випали «водно-рибні опади». Мешканці не розгубилися і почали збирати «дари з неба». Раніше, у червні 2000 року, ефіопські селяни спостерігали аналогічне явище, але на відміну від греків, ефіопи злякалися: вони розцінили це як «кару божу». У тому ж році рибний дощ випав в Британії, в штаті Норфолк.

А в 2004 році на півдні Франції йшов незвичайний дощ із... екскрементів. "Коли ця суспензія, падаюча з неба, висихає, відмити її можна тільки потужнім струменем гарячої води", - скаржилися сільські жителі. Згідно з результатами дослідів, зробленими в місцевій лабораторії, ці плямочки були залишками экскрементов ссавців. Припускалося також що це могли бути викиди екскрементів з літакових туалетів. Ця версія підкріплюється тим, що в районі села проходить повітряний коридор на Монпелье.

РІА новини