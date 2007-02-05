Погода на 5-11 лютого

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Невеликий мокрий сніг і дощ, лише у південній частині переважно без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах та східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні Одещини та Криму 6-9° тепла; у східній частині вночі 8-13° морозу, вдень 1-3° морозу; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

На Закарпатті - невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-5° тепла, у горах вночі 3-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

7-8 лютого - хмарна погода з проясненнями. У південній частині без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла, у Криму вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла; вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. На решті території невеликий сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем, лише 7 лютого у центральних областях, а вдень 8 лютого, окрім східних та прикарпатських областей, без істотних опадів; вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півночі Лівобережжя та місцями у східних областях вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу. На дорогах України ожеледиця.

На Закарпатті 7 лютого мокрий сніг та дощ, 8 лютого без істотних опадів, лише вдень невеликий дощ. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла (в горах невеликий сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу). Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

9 лютого у західній, південній частинах та східних областях України очікується невеликий сніг та мокрий сніг; 10 лютого вночі у західних та східних областях сніг, мокрий сніг, вдень у північних, місцями центральних та південних областях невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу; на решті території без істотних опадів. Температура 9 лютого вночі 2-7°, на півночі Лівобережжя 8-13° морозу, у південній частині від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° морозу, на заході та півдні країни місцями 1-4° тепла; 10 лютого в Україні підвищення температури на 2-5°.

На Закарпатті - невеликий сніг, мокрий сніг, лише вдень 10 лютого без істотних опадів. Температура вночі 9 лютого 2-7° морозу, 10 лютого від 3° морозу до 2° тепла; вдень 0-4° тепла.

11 та 14 лютого в Україні без істотних опадів, лише 11 лютого у центральних, а 14 лютого у східних областях невеликий мокрий сніг та дощ.

12-13 і 15 лютого на більшій частині території країни часом опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 0-6° тепла; у південній частині вночі 1-6°, вдень до 9° тепла.

У Києві та області у вівторок очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла; по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

7-8 лютого - хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг (вночі 7 лютого місцями), лише вдень 8 лютого без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

9-10 лютого - без істотних опадів, лише вдень 10 лютого невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі та вдень 1-7° морозу (вдень 10 лютого 0-3° тепла).