Технічний дефолт Держказначейства - це ще не банкрутство?

Експерти вважають, що технічний дефолт Державного казначейства України ще не означає його банкрутства.

Про це свідчить передане агентству УНІАН експертне опитування Інституту Горшеніна щодо заяви голови Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА про технічний дефолт Держказначейства і всієї системи державних фінансів.

Доктор економічних наук, професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Зоряна ЛУЦИШИН зазначила, що технічний дефолт не означає ні банкрутства, ні неможливості виплачувати зобов`язання за кредитами, а ситуація, що склалася, є наслідком помилок як нинішнього, так і попередніх урядів.

«Загострили цю проблему і фінансова криза, і неприйняття державного бюджету України на 2010 рік і, звичайно, президентські вибори. Всі були настільки зайняті популістськими обіцянками, що взяти на себе відповідальність і піти на непопулярні заходи у фінансовій сфері не хотів ніхто – ні Кабмін, ні Верховна Рада – ухвалюючи певні закони. А зараз, по-перше, жити треба з реальними коштами і реальними зобов`язаннями, по-друге, знайти кошти на виконання передвиборчих обіцянок, а скарбниця майже порожня. Гроші віртуально начебто є, а реально за першою вимогою їх немає. Ось і ситуація технічного дефолта», - сказала З.ЛУЦИШИН.

Експерт зазначила, що відповідальність за ситуацію несе Кабінет міністрів, і в першу чергу – Міністерство фінансів і Міністерство економіки.

«Проте не варто знімати відповідальність і з Верховної Ради за серію несвоєчасно ухвалених або ж взагалі неухвалених законопроектів, або за ухвалення популістських законів, які зрештою ведуть до додаткового навантаження на витратну частину бюджету. Все це й могло стати причиною оголошення технічного дефолта», - вважає З.ЛУЦИШИН.

Зменшити ризик технічного дефолта, за її словами, можна, на жаль, лише шляхом непопулярних заходів. Необхідно відмовитися від заборони інфляції, підняти ціни на енергоносії, реформувати систему оподаткування, а також суворо контролювати цільове використання коштів чергового траншу кредиту МВФ, вважає експерт.

Президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР пояснив, що в даному випадку словосполучення «технічний дефолт» означає лише те, що в Держказначействі не вистачає грошей для поточної діяльності.

«Але, як правильно зазначив якийсь економічний коментатор, «важливо не те, скільки грошей в казначействі, а те, скільки туди надходить. Звичайно, запаси потрібні – інакше це дуже нервово. Я добре пам`ятаю, як у дев`яностих роках міністр фінансів, прем`єр-міністр і ще хтось сідали вранці втрьох і розподіляли всі гроші, які надходили впродовж попередньої доби. Тобто, вони жили в умовах постійної загрози технічного дефолта. Отже – це, звичайно, погано, що немає маленького резерву, але це не загроза голоду, не загроза масових хвороб», - вважає О.ПАСХАВЕР.

Директор Департаменту зовнішньоекономічних відносин НБУ Сергій КРУГЛИК зазначив, що фінансова ситуація в країні стабільна і Національний банк контролює повністю всю банківську систему.

«Щодо державних фінансів – очевидно, з новим урядом буде скориговано бюджетну політику і виведено, скажімо так, з кризової ситуації, що існує», - сказав С.КРУГЛИК.