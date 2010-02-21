Податківці припинили діяльність конвертаційного центру

Співробітники управління податкової міліції в Сумській області припинили діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка займалася незаконною конвертацією коштів на території Сумської і Полтавської областей, завдавши таким чином державі збитків на суму майже 30 мільйонів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби УДПА в Сумській області, 12 активних учасників групи, діючи від імені 11 суб`єктів господарювання (фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих в різних регіонах України), протягом 2009-2010 років незаконно перевели в готівку близько 140 млн. грн.

Замовниками центру конвертації були великі зернотрейдери з Полтави і Миколаєва, які мінімізували податки, проводячи фіктивні операції з покупки зерна. Кошти за нібито одержану продукцію через рахунки підконтрольних злочинній групі підприємств-транзитерів (місцевих сільгоспвиробників) переводилися на банківські рахунки приватних підприємців, а потім організатори центру конвертації переводили їх у готівку в відділеннях банків в різних регіонах України.

За наслідками проведених на папері операцій оформлялися фіктивні документи, які потім використовувалися легальними суб`єктами господарювання при складанні офіційних податкових і бухгалтерських звітів.

Загальний розмір збитків, завданих державі від тіньової діяльності цього центру конвертації, склав майже 30 млн. грн.

«Співробітники податкової міліції провели 20 обшуків в офісах центру конвертації і за адресами мешкання фігурантів філіалу в Сумах, Полтаві, Ромнах, Тростянці, Липовій Долині. Накладено арешт на 5 діючих розрахункових рахунків у відділеннях банків Києва, Харкова і Полтави», – повідомили в прес-службі.

Слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за статтею 212 («ухилення від сплати податків у великих розмірах») і за ст. 358 ч. 2, 3 Кримінального кодексу України («підробка документів і використання свідомо підроблених документів групою осіб»). Ведеться слідство.