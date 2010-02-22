На Львівщині готуються захищати українську мову

Ряд громадських об`єднань та політичних партій Львівщини заявили, що протестуватимуть, якщо влада буде змінювати мовне законодавство. Активісти написали новообраному президенту Вікторові Януковичу листа на захист мови.

Якщо у Верховній Раді постане питання зміни мовного законодавства, і регіонам таки дозволять самостійно визначати, якою мовою здійснювати навчання чи вести ділову документацію, то ми повеземо до Києва людей, заявила представник ВО «Свободи», доцент кафедри української мови НУ «Львівська політехніка» Ірина Фаріон.

У листі до Януковича, під яким активісти збирають підписи, зазначено, що Україна є моноетнічною державою, де українців 77,8 відсотків. Звідси і випливає їх абсолютне право на державність лише однієї мови – української, йдеться у листі. Про готовність підтримати протестні акції вже заявили й інші громадські та політичні об’єднання Львівщини.

Політолог Юрій Шведа застерігає від необдуманої мовної політики. На його думку, цю тему владі взагалі не слід зачіпати. «Якщо ми не знімемо цю проблему на державному рівні, то вона може стати основною політичною проблемою і буде бельгійський варіант»,- припускає Шведа. Водночас соціолог Олексій Антипович вважає, що не порушувати мовного питання в Україні неможливо, оскільки політики на цьому спекулюють, витягуючи перед виборами теми, що роз’єднують суспільство. На його думку, «мовне питання» відпаде тоді, коли до влади прийде людина, що не має суттєвої електоральної підтримки лише в окремому регіоні.

Німецька хвиля