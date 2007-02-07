Погода на 8 - 12 лютого

8 лютого за прогнозами синоптиків на території України буде хмарно з проясненнями. У південній частині без опадів. Температура вночі близько 0°, вдень 4-9°, в Криму до 12° тепла. На решті території сніг, мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, в Карпатах та на Закарпатті сильні опади. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя до 10° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вітер в Україні переважно південно-східний, 5-10 м/с. У південних, східних, центральних областях та в Криму місцями туман. На Закарпатті – сильний сніг, мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень 0-3° морозу.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

9-10 лютого утримається хмарна погода. У південних областях (окрім Запорізької) та на Кіровоградщині - переважно без опадів, лише вночі 10 лютого пройде невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла; в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°. У східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях мокрий сніг та дощ; температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла. На решті території очікується сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу; температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на півночі Лівобережжя, а 10 лютого і у північній частині 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла, на Прикарпатті 9 лютого 4-9° тепла, 10 лютого у північних областях від 1° тепла до 4° морозу. В Україні місцями туман; на дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер південно-західний, південний з переходом у західних та північних областях на північно-західний, 5-10 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с. На Закарпатті: мокрий сніг та дощ. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

11 лютого без істотних опадів, лише вдень на Одещині та Миколаївщині пройде дощ. 12 лютого в Україні, крім східної частини, Криму та крайнього заходу, часом сніг та мокрий сніг, вдень з дощем. Температура у північних областях вночі 3-8° морозу, місцями до 10°, вдень 1-6° морозу; у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму до 11° тепла; на решті території вночі 11 лютого 1-7° морозу (у східних областях близько 0°), 12 лютого від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 5° тепла. На Закарпатті: без істотних опадів. Температура вночі 11 лютого 1-6° морозу, 12 лютого від 1° морозу до 4° тепла; вдень від 1° морозу до 5° тепла.

У м.Києві та області 8 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі очікується невеликий, вдень помірний сніг і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

9-10 лютого хмарна погода утримається. Пройде невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура 9 лютого вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла; 10 лютого вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

11 лютого без істотних опадів, 12 лютого часом пройде сніг та мокрий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу.