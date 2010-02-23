Литва ввійде до зони євро в 2014 р.

Литва ввійде до зони єдиної європейської валюти (євро) в 2014 році. Таку мету поставлено в затвердженій урядом новій програмі конвергенції, зазначається в повідомленні Міністерства фінансів країни.

У програмі, зокрема, передбачено зниження дефіциту національного бюджету в 2010 р. до 8,1% ВВП, в 2011-му - до 5,8% ВВП, в 2012-му - до 3% ВВП, а потім, в перспективі, передбачається знизити його до 0,5% ВВП.

Інший важливий показник, що враховується за Масстрихтськими критеріями при запровадженні євро, - державний борг - планується в динаміці: 2010 р. - 36,6% від ВВП, 2011 р. - 39,8% ВВП, 2012 р. - 41% ВВП.