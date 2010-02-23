Шведський міністр: для України реформи важливіші за членство в ЄС

Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ вважає, що питання перспективи членства України в ЄС є не таким важливим, як необхідність реформ в Україні.

Таку думку він висловив сьогодні у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“На сьогодні найбільш важливо зайнятися реформами в Україні”, - сказав він, відповідаючи на запитання щодо можливості надання Євросоюзом перспективи членства Україні.

За словами швецького міністра, Україна потребує передусім економічних реформ, спрямованих на вихід з кризи, а також реформ в газотранспортному секторі.

Говорячи про можливість допомоги Україні з боку ЄС, К.БІЛЬДТ наголосив, що для початку Україна має повернутися до співпраці з Міжнародним валютним фондом, що має сприяти подоланню кризових явищ в економіці.

Крім того, за словами міністра, ЄС та Україна мають прискорити переговори про угоду про асоціацію, яка, в тому числі, передбачає створення всебічної та глибокої зони вільної торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про нову базову угоду 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. На саміті Україна-ЄС 9 вересня 2008 року було вирішено, що нова угода носитиме назву Угоди про асоціацію і включатиме в себе створення зони вільної торгівлі.