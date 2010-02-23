Кабмін виділив зі Стабфонду 350 млн. грн. шахтарям
22:21, 23 лютого 2010Суспільство
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На зарплату в лютому
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити в лютому 2010 року Міністерству вугільної промисловості 350 млн. грн. за рахунок залишку коштів Стабілізаційного фонду на 1 січня ц.р. для виплати зарплати шахтарям державних вуглевидобувних підприємств.
Відповідне розпорядження №244 від 17 лютого 2010 р. розміщено на сайті уряду.
Згідно з документом, із вказаної суми також необхідно провести виплати обов`язкових платежів, пов`язаних із виплатою зарплати.
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