Кабмін виділив зі Стабфонду 350 млн. грн. шахтарям

На зарплату в лютому

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення виділити в лютому 2010 року Міністерству вугільної промисловості 350 млн. грн. за рахунок залишку коштів Стабілізаційного фонду на 1 січня ц.р. для виплати зарплати шахтарям державних вуглевидобувних підприємств. Відповідне розпорядження №244 від 17 лютого 2010 р. розміщено на сайті уряду. Згідно з документом, із вказаної суми також необхідно провести виплати обов`язкових платежів, пов`язаних із виплатою зарплати.

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