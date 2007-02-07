Мешканець Німеччини знайшов у шоколаді людський палець
22:31, 07 лютого 2007Суспільство
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"Вам посилка з Італії!"
Мешканець одного з міст Німеччини знайшов у шоколаді, присланому йому з Італії, людський палець. Про це повідомило в середу вечером італійське телебачення.
Шокований молодий чоловік негайно здав посилку до місцевої поліції, яка звернулася по допомогу до італійських колег.
Поліція Італії наразі з`ясовує, яким чином палець потрапив у шоколад.
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