Мешканець Німеччини знайшов у шоколаді людський палець

Мешканець одного з міст Німеччини знайшов у шоколаді, присланому йому з Італії, людський палець. Про це повідомило в середу вечером італійське телебачення.

Шокований молодий чоловік негайно здав посилку до місцевої поліції, яка звернулася по допомогу до італійських колег.

Поліція Італії наразі з`ясовує, яким чином палець потрапив у шоколад.

РІА "Новости"