"Газпром" став власником половини "Белтрансгазу"

ВАТ "Газпром" перерахувало Білорусії 625 млн. дол. за 12,5% акцій ВАТ "Белтрансгаз", повідомили РосБізнесКонсалтингу в управлінні інформації Газпрому. Це означає, що російська компанія стала власником 50% акцій "Белтрансгазу".

Державний комітет з майна Білорусії і ВАТ "Газпром" 18 травня 2007 р. уклали договір купівлі-продажу 50-процентного пакету акцій "Белтрансгазу" за ціною 2,5 млрд дол. Відповідно до договору, Газпром впродовж 2007-2010 рр. мав щорік платити по 625 млн. дол. за 12,5-відсотковий пакет акцій.

ВАТ "Белтрансгаз" забезпечує газопостачання і транспортування газу на території Білорусії, експлуатуючи близько 7 тис. км. газопроводів, сім магістральних газопроводів, 233 газорозподільних станцій, а також кілька підземних сховищ. Компанія також займається обслуговуванням білоруської ділянки магістрального газопроводу Ямал-Європа, що належить Газпромові.