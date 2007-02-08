Синоптики обіцяють на завтра вчорашню погоду

9 лютого на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно. У південній частині - без істотних опадів; температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні Одещини та Криму до 13°. На решті території часом невеликий сніг, місцями з дощем, у західних областях помірні опади, вночі в Карпатах та Закарпатті місцями сильні опади. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півночі Лівобережжя 2-7° морозу; вдень 0-5° тепла, у прикарпатських областях до 8° тепла. В Україні часом туман. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень у Криму та Приазов’ї окремі пориви 15-20 м/с. На Закарпатті - дощ, в горах з мокрим снігом, вночі місцями сильні опади. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, в горах протягом доби місцями 0-5° морозу.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

10-11 лютого буде хмарно з проясненнями. У південній частині без істотних опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°; в Криму вночі 4-9° тепла, вдень до 14°. На решті території часом невеликий мокрий сніг та дощ, 10 лютого на Закарпатті та у прикарпатських областях помірні опади (вночі у північних, а 10 лютого і у центральних областях без істотних опадів). Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у центральних та східних областях до 4° тепла, вдень 0-5° тепла; 11 лютого у північних та західних областях (окрім Закарпаття та Прикарпаття) протягом доби 2-7° морозу. Вночі у північній половині на дорогах ожеледиця, у південній частині місцями туман. Вітер південно-західний з переходом у північних областях на північно-східний, 5-10 м/с. На Закарпатті: мокрий сніг та дощ (11 лютого невеликі опади). Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

12-13 лютого очікується часом невеликий, у західних областях помірний сніг та мокрий сніг, вдень з дощем. Температура вночі 1-7° морозу, 12 лютого у північній частині 4-10°, місцями до 13° морозу; вдень 0-6° тепла, у північних областях місцями 1-4° морозу; у південній частині вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла, в Криму до 12°. На Закарпатті: часом мокрий сніг та дощ, лише вночі 13 лютого переважно без опадів. Температура вночі 12 лютого 0-5° морозу, 13 лютого від 2° морозу до 3° тепла; вдень 2-7° тепла.

У м.Києві та області 9 лютого буде хмарно. Пройде невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, часом туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла; по області вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла. 10-11 лютого утримається хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура 10 лютого вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла; 11 лютого протягом доби 2-7° морозу.

12-13 лютого часом пройде невеликий сніг та мокрий сніг (вдень 13 лютого місцями). Температура 12 лютого вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; 13 лютого вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.