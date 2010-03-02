Кабмін приготував список найгучніших корупційних справ

Вирішення питань, зазначених в указі Президента України № 275 «Про утворення Національного антикорупційного комітету» від 26 лютого 2010 року, було і залишається пріоритетом діяльності уряду, утвореного Демократичною коаліцією.

Про це йдеться у зверненні Кабінету міністрів України у зв’язку з утворенням Національного антикорупційного комітету.

В уряді наголошують, що КМУ відповідно до конституційних повноважень вживає конкретні заходи для запобігання та протидії корупції. “Це передусім стосується таких найгучніших фактів, як:

незаконне надання у користування компанії «Венко інтернешнл лімітед» ділянки надр для видобування вуглеводнів у межах Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря всупереч стратегічним інтересам держави;

рейдерське захоплення державного майна, а саме адміністративних будинків по вулицях Володимирській, 34, та Золотоворітській, 9, а також комплексу будівель державної резиденції в урочищі «Межигір’я»;

запровадження корупційних схем постачання газу в Україну за участю компанії «РосУкрЕнерго АГ», а також намагання осіб, причетних до цієї компанії, протиправно вилучити з державної власності 11 млрд. куб. метрів газу з використанням іноземних судів;

грубий тиск вищих посадових осіб Генеральної прокуратури України на керівництво Міністерства охорони навколишнього природного середовища з метою незаконного надання спеціального дозволу на користування корисними копалинами Сахалінського родовища (Харківська область);

неправомірне використання Національним банком України коштів МВФ під час рефінансування ВАТ «Комерційний банк «Надра» в обсязі 7 млрд. гривень”, – йдеться у повідомленні прес-служби КМУ.

В Кабінеті міністрів також наголошують, що намагання уряду відновити справедливість і законність у вирішенні цих справ блокувались попереднім Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, Радою національної безпеки й оборони України, вищими посадовими особами Генеральної прокуратури України.

“Вважаємо, що Національний антикорупційний комітет та його голова (ЯНУКОВИЧ – УНІАН) повинні почати з себе і зробити реальні кроки для розслідування зазначених фактів корупції, що сприятиме забезпеченню законних прав та інтересів громадян. Це дасть змогу переконати громадян, що утворення Національного антикорупційного комітету не є піар-акцією, мета якої полягає лише у прикритті подальшого корупційного свавілля”, – йдеться у зверненні уряду.

Кабінет Міністрів України не залишить поза своєю увагою такі кричущі факти корупції, здійснюватиме постійний контроль за ходом їх розслідування та інформуватиме громадськість про його результати, наголошують в уряді.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Президент В.ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Про створення Національного антикорупційного комітету”. Даним актом задекларовано бажання повернути довіру громадян до влади, забезпечити дотримання конституційних прав і свобод людини, вести боротьбу з поширенням корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощенням бізнесу і політики, організованою злочинною діяльністю як основними загрозами національній безпеці. Головою Національного антикорупційного комітету затверджено В ЯНУКОВИЧА.