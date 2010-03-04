Кримський уряд схвалив стратегію розвитку до 2017 року

Рада міністрів Криму схвалила проект стратегії розвитку автономії до 2017 року і передала документ на утвердження до Верховної Ради республіки.

Проект «Крим - територія успіху» затверджено на засіданні Радміну 4 березня.

«У стратегії визначено місію автономії - південні ворота України, перехрестя народів, культур і релігій, регіон, привабливий для туристів, який забезпечує на основі самодостатніх громад, місцевих ресурсів і збалансованого господарського комплексу комфортні і гідні умови життєдіяльності багатонаціональному населенню півострова», - йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби кримського уряду.

Мета стратегії - «досягнення стійкого економічного, екологічно безпечного, соціально орієнтованого розвитку, що наближає Крим до європейських стандартів життя на основі інноваційно-інвестиційного режиму функціонування господарського комплексу через консолідацію цілей суспільства, влади і бізнесу в процесі реалізації пріоритетних напрямів регіонального розвитку».

З метою узгодження інтересів органів виконавчої влади і громадськості передбачається створення Координаційної ради розвитку Криму.

У структурі документа «Крим - територія успіху» виділено три вектори - економічні, соціальні, екологічні. Мета економічного вектора - створення геоекономічного, конкурентоспроможного, структурно збалансованого і такого, що розвивається на інноваційно-інвестиційній основі, господарського комплексу регіону. У соцсфері у стратегічній перспективі необхідно розв’язати завдання з «наближення до європейських стандартів якості життя населення, ефективного соціального захисту». Серед цілей екологічної політики - формування «збалансованої та ефективної системи природокористування» в автономії.

Стратегія передбачає два етапи реалізації. У 2010-2012 роках передбачається створити умови для інтенсивного розвитку - «Розвитку інфраструктури, інституційні зміни у сфері громадських послуг, соціальній і екологічній сфері», - зазначається у повідомленні. У 2013-2017 роках планується одержати максимальний ефект від інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки.

Оперативне забезпечення виконання стратегії, моніторинг та її оцінка буде покладено на Регіональний наглядовий комітет і Агентство регіонального розвитку.